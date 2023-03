Netanyahu a Roma, vertice con Giorgia Meloni: sul tavolo energia ed export

10 marzo 2023 a

a

a

Benjamin Netanyahu accolto nel cortile interno dal picchetto d’onore dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il premier d'Israele è arrivato a Palazzo Chigi per la visita di Stato dopo la partecipazione al Forum economico per le imprese con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso insieme agli industriali. "L'Italia diventi hub dell'energia, Meloni venga a Gerusalemme con le aziende" ha dichiarato Netanyahu. "C'è un' ottima collaborazione fra Italia e Israele ma vogliamo portarla a un livello ancora più alto. C'è grande spazio di manovra", ha aggiunto Netanyahu, seduto al fianco del ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Sul tavolo del vertice nella Capitale con Meloni export e gas mentre nel suo Paese ci sono forti tensioni sulla riforma della giustizia che, secondo le opposizioni, mina fortemente l'indipendenza del potere giudiziario rispetto a quello politico mettendo a rischio lo status democratico di Israele.

Netanyahu vola a Roma e la proteste finiscono nel sangue: attentato a Tel Aviv

Ad accoglierlo ieri appena sbarcato nella Capitale c'era il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Prima tappa l'incontro privato con la comunità ebraica al Tempio spagnolo, all'interno del complesso del Tempio maggiore. Qui Netanyahu ha parlato ancje parlare della situazione in patria. "In questi giorni di divergenza nello stato di Israele voglio ricordare che siamo un popolo unico, abbiamo un passato comune e un futuro comune. Siamo fratelli, tutti insieme", ha detto esprimendo soddisfazione per la sua visita.