Sondaggi, l'effetto Schlein fa male solo a Conte: dove scivola il M5s. Su la Lega

Gli ultimi sondaggi politici rilevano l'impatto sul consenso ai partiti dei fatti più recenti come le polemiche sul tragico naufragio di migranti di Cutro e l'effetto primarie con l'elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd. La Supermedia Agi/YouTrend pubblicata giovedì 9 marzo include per l'appunto sondaggi realizzati dal 23 febbraio al 6 marzo dagli istituti EMG, Euromedia Research, Quorum, SWG e Tecnè. Quello che si evince è che l'"effetto primarie" ha ancora i suoi influssi benefici sul Pd che cresce di due punti in due settimane, ossia rispetto alla precedente Supermedia.

A farne le spese le altre forze di opposizione: innanzitutto il M5S (-1,4%) ma anche l’alleanza Verdi-Sinistra (-0,6%). "Nel complesso i rapporti di forza non mutano significativamente, con il centrodestra che rimane stabilmente la prima coalizione e FdI primo partito (sia pure in lieve flessione) nonostante le vicende che hanno messo in difficoltà il governo nelle ultime settimane, tra cui il tema migranti dopo la tragedia di Cutro", viene spiegato nella nota che accompagna i dati.

Nel dettaglio, il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,6 per cento e si attesta al 29,3 confermandosi sdi gran lunga prima forza politica del panorama. Il Pd sale al 18,8 (+1,9) mentre il M5S scivola al 15,9 (-1,4). Cresce la Lega che sale al 9,2 per cento (+0,3), così come il Terzo Polo (7,6, +0,2). Perde un decimale Forza Italia (7 per cento) mentre arretrano Verdi/Sinistra (2,8, -0,6) e +Europa (2,3, -0,1). Gli altri partiti: Italexit 2,1 per cento (+0,2), Unione Popolare 1,4 (-0,2), Noi Moderati 1,2 (+0,2). Per quanto riguarda le coalizioni il centrodestra è stabile al 46,7 per cento (-0,2), il centrosinistra sale al 23,9 (+1,2) in virtù del calo del partito di Giuseppe Conte.