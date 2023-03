Sondaggi politici oggi, Ghisleri fa tremare Conte: Schlein prosciuga il M5s

Giada Oricchio 02 marzo 2023 a

Elly Schlein segretaria del Partito Democratico muove lo scacchiere politico e mette in difficoltà il M5s di Giuseppe Conte. In collegamento con “Tagadà”, il talk pomeridiano di LA7, giovedì 2 marzo, la direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, ha rivelato che all’ascesa dei dem nelle intenzioni di voto corrisponde una discesa dei pentastellati: “Anche se avesse vinto Bonaccini l’effetto del nuovo segretario avrebbe portato il partito a sfiorare il 20%. Vuol dire che c’è un campo di azione importante – ha detto la sondaggista – I 5 Stelle sono diminuiti, si sono travasati i voti. E c’è stato un aumento piccolo di Azione e Italia Viva”.

Secondo le rilevazioni demoscopiche con l’elezione di Schlein, il baricentro delle politiche sociali del Pd si è spostato a sinistra e questo ha consentito di drenare (o riprendere) circa il 3% di preferenze dal M5s.

La conduttrice Tiziana Panella non ha potuto fare a meno di notare: “Se uno ride, un altro piange. Si aprono praterie al centro per Renzi e Calenda?”. La sondaggista spiega: “C’è spazio al centro. Adesso Conte dovrà ritrovare una sua ubicazione. È sempre in difesa delle parti minoritarie o con seri problemi, quindi potrebbe spostarsi sulle fasce delle partite IVA o di chi non riesce a far quadrare i conti. Un’area più centrale dove però già si muovono Italia Viva, Azione e Forza Italia. E’ in una posizione complicatissima”.

La direttrice ha sottolineato che la situazione è in divenire: “Schlein è più forte, alle spalle ha un partito forte con una storia, un brand, combattere vuol dire risicare voti. Come Conte combatteva il Pd, adesso potrebbero invertirsi i piani e per lui è difficile. È tutto da studiare”.