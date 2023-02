Renzi come Shakira: “Pd? Avevano una Ferrari come me, ora…”

05 febbraio 2023 a

Matteo Renzi come Shakira. La cantante colombiana ha stupito tutti con la canzone contro l’ex marito Gerard Piqué, difensore del Barcellona, nella quale si paragona ad una Ferrari, dando della Renault Twingo alla nuova fiamma del calciatore blaugrana. E il leader di Italia Viva ha deciso di imitarla per dare addosso al Partito Democratico parlando all’evento a Milano a sostegno di Letizia Moratti, candidata del Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia: “Nel Partito Democratico avevano me e Carlo Calenda che parlavamo di lavoro con Industria 4.0 e Jobs act, ora hanno gente che dice che bisogna recuperare Lenin, Roberto Speranza che dice che bisogna abbattere il neoliberismo. Avevano una Ferrari e l’hanno scambiata con una Twingo…”.

A replicare alle parole di Renzi è arrivato il messaggio su Twitter di Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno: “Per Renzi il Jobs Act era un Ferrari. Per i lavoratori no, evidentemente ha pensato che i desideri dei ricchi fossero gli interessi di tutti. Non è così. Chi lavora non vuole una Ferrari, ma non essere licenziato senza giusta causa. Si chiama dignità”. Altrettanto rapida, e sempre su Twitter, arriva la risposta al deputato da parte di Raffaella Paita, capogruppo Azione-Italia Viva al Senato: “Arturo, ormai non capite più nemmeno le battute?”, dice aggiungendo l’hashtag #Shakira legato appunto alla citazione della canzone evocata da Renzi a proposito di Ferrari e Twingo.