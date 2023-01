Redditi dei politici, chi sono i più ricchi. M5s: Conte in Jaguar, il vice in barca

Carlantonio Solimene 18 gennaio 2023 a

Nel 2021 l’ex premier Giuseppe Conte ha dichiarato guadagni per soli 34mila euro. Ma si è consolato girando su una Jaguar da 320 cavalli del 1996. Certo, il suo patrimonio impallidisce di fronte a quello del suo vice alla guida del M5S: l’irpino Michele Gubitosa, infatti, oltre a dichiarare redditi per oltre trecentomila euro, vanta la proprietà di una bella barca a vela, la Sun Odissey 349, oltre a essere il proprietario unico di un’azienda, la Hs Company srl, che nel 2019 ha fatturato quasi 12 milioni di euro.

Sono alcune delle curiosità che emergono dalla consultazione delle dichiarazioni patrimoniali relative all’anno fiscale 2021 che deputati e senatori hanno cominciato a rendere pubbliche, come previsto dalla legge. Mancano ancora quelle della maggior parte dei ministri, della premier Giorgia Meloni e di alcuni leader come Matteo Renzi. Ma quello che si legge è già sufficiente per tracciare un profilo delle principali passioni dei parlamentari. Come quella della ministra Eugenia Roccella per l’azionariato: tra Intesa Sanpaolo, Eni, Unipolsai e altre società in portafoglio ci sono quote per oltre duecentomila euro. Poco, comunque, rispetto a Enrico Letta, che con 20mila azioni della Publicis Group Sa attualmente vanta una capitalizzazione di 1,2 milioni di euro. E non se la passa male neanche il leader dei Verdi Angelo Bonelli, che tra Tiscali e Inovio sfiora i 150mila euro di valore.

Tra chi se la passa meglio c’è la forzista Cristina Rossello, avvocato, che dichiara redditi per circa 2,1 milioni, mentre l’ex ministro Giulio Tremonti si deve «accontentare» di poco meno di 1,6 milioni.

In quanto ai contributi ricevuti per la campagna elettorale da soggetti privati, il leader di Più Europa Benedetto Della Vedova fa il pieno con la bellezza di 317mila euro (Maria Elena Boschi si ferma a 113mila). E alla voce «passioni curiose» si può iscrivere quella del calendiano Enrico Costa per la «pallapugno», sport pressoché sconosciuto del quale, però, il deputato di Azione! presiede la Federazione italiana. Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ama sfrecciare su una rombante moto Bmw F800 Gs, mentre sorprende per morigeratezza la dichiarazione dei redditi di Carlo Calenda: nel 2021 ha guadagnato «solo» 65mila euro, non risulta proprietario né di immobili né di auto, ma si accontenta di uno scooter Liberty 125 del 2022. Comunque meglio di Aboubakar Soumahoro: il deputato travolto dallo scandalo delle cooperative di famiglia nel 2021 ha dichiarato entrate per poco più di novemila euro. Oltre alla comproprietà di un immobile che si presume sia la villetta acquistata con la moglie.