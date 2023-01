Lo sfogo del compagno di Meloni: "Giorgia viaggia ogni giorno, così è un girone dantesco"

19 gennaio 2023 a

"Sapevo che Giorgia avrebbe dovuto viaggiare tanto. Ma non pensavo tutti i giorni. E' stata in Albania, Spagna, Bruxelles, Egitto, Indonesia. Organizzarsi è stato un girone dantesco". Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni, racconta al "Corriere della sera" le difficoltà della vita da first gentleman, soprattutto quando c'è anche una bambina piccola da accudire.

Ovviamente è diminuito il tempo per stare insieme: "Giorgia non ritorna mai a casa prima delle 23". Dal punto di vista del lavoro, da qualche giorno Giambruno è tornato in video, nel Diario del giorno di Rete 4, e replica a chi l'ha trovato inopportuno: "Prima o poi dovevo ricominciare a lavorare. E avrebbero detto che approfitto della mia posizione anche se mi aprissi un bar. E allora cosa dovrei fare? Stare a casa a prendere il reddito di cittadinanza?".

Infine il racconto della visita al Papa, con il Pontefice che ha regalato una scatola di cioccolatini alla piccola Ginevra. E la consapevolezza che la figlia sta cominciando a percepire la minor presenza della madre. "Ma i genitori sentono lo stato d'animo dei figli e io vedo che lei cresce serena, che non le manca nulla".