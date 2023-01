Della Vedova e gli oltre 300mila euro ricevuti da Soros: "Tutto vero, niente in cambio"

19 gennaio 2023 a

Oltre trecentomila euro ricevuti in campagna elettorale. Nella dichiarazione patrimoniale di Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, spiccava questo dato. L'ex finiano è il parlamentare ad aver ricevuto più contributi dai privati cittadini. Anzi, da un privato cittadino. Perché, benché sul sito della Camera il nome del donatore sia sbianchettato, in un'intervista al Corriere Della Vedova ammette: "Quei soldi me li ha dati George Soros".

"Non c'è nulla di nuovo e nulla di strano" si giustifica il segretario di Più Europa. E quando gli viene chiesto il motivo dell'enorme entità della somma, lui replica: "Ad altri sono andate cifre equivalenti, e comunque io ero candidato in cinque circoscrizioni". Della Vedova, che ha incontrato Soros "più volte", ha spiegato che il filantropo ungherese "non ci ha chiesto nulla", "ha solo deciso di spendere la parte finale della sua vita dando contributi a forze che combattono per le sue idee, dall'immigrazione all'antiproibizionismo".