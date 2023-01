Soumahoro, escono i redditi. Gasparri: "Come pagava il mutuo per la casa?"

18 gennaio 2023 a

Sul sito della Camera sono stati pubblicati i primi dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei parlamentari come previsto dalla legge. Guadagni, immobili, auto, barche... Insomma, il patrimonio dei politici. Tra i dati resi pubblici quello relativo ad Aboubakar Soumahoro: il deputato eletto con Sinistra-Verdi e poi passato Misto ha dichiarato nel 2021 appena 9.150 euro lordi. A fare i conti in tasca all'ex sindacalista dopo lo scandalo che ha travolto moglie e suocera è il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che parla di cifre da "reddito di cittadinanza" ma solleva anche un sospetto sugli investimenti del parlamentare.

"La vicenda di Soumahoro si tinge ancora di ridicolo. Dopo quanto emerso nelle settimane scorse, oggi scopriamo che la sua dichiarazione dei redditi del 2021 sfiora la soglia di povertà e non è troppo lontana da chi riceve il reddito di cittadinanza", afferma Gasparri. "Ci sarebbe da domandarsi come faceva a pagare il noto mutuo del villino a Roma. Soumahoro invece di continuare a lamentarsi di come viene trattato, anche da chi lo ha mandato in Parlamento, faccia chiarezza e dia delle risposte alle ormai troppe vicende che sono tutt’altro che chiare. Attendiamo con curiosità la prossima puntata del ‘caso Soumahoro'".

Il riferimento di Gasparri è l'acquisto da parte dell'ex deputato di Verdi-Sinistra italiana di una villetta a Casal Palocco, periferia Sud di Roma, condivisa con la moglie Liliane Murekatete. I due l'avrebbero acquistata per 450mila euro di cui 250mila versati grazie a un mutuo trentennale.In una trasmissione tv Soumahoro aveva spiegato di aver pagato il mutuo con i proventi della vendita del suo libro, che però ha venduto solo qualche migliaio di copie.