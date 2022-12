Sondaggi, è fuga dalla sinistra: allarme rosso Pd-M5s. Colpaccio della Lega

27 dicembre 2022 a

Chiuso il 24 dicembre, quello presentato dall'istituto BiDiMedia è uno degli ultimi sondaggi politici del 2022 che arriva a dieci giorni dall’ultima rilevazione. Siamo nell'ambito delle intenzioni di voto dei partiti, e mentre la Manovra finanziaria si avvia all'approvazione definitiva proprio negli ultimi giorni dell'anno, "Fratelli d’Italia continua la sua luna di miele con gli elettori italiani superando il 29 per cento dei consensi". Il partito della premier Giorgia Meloni cresce dello 0,2 per cento e si attesta al 29,3 per cento. Si registra una "contemporanea crescita della Lega che cresce di 4 decimi riportandosi all’8,6% sorpassando Azione-Italia Viva nella lotta per la quarta piazza".

In ulteriore calo Forza Italia che scende sotto la quota del 7%, circa un punto in meno rispetto alle elezioni politiche del settembre scorso. Variazioni minime per Noi Moderati, ancora sotto l’1%. "Complessivamente la maggioranza si attesta al 45,6%, in crescita di 6 decimi rispetto alla rilevazione dello scorso 14 Dicembre" spiega l'istituto.

Detto questo, passiamo alla galassia del centrosinistra. Il Pd "lascia per strada altri quattro decimi, attestandosi al 16,1% e confermandosi sotto il Movimento 5 Stelle" di Giuseppe Conte, al 17 per cento. Ma anche il M5s è in parziale ripiego dopo vari sondaggi con segno positivo: in dieci giorni ha perso lo 0,2 per cento. "Variazioni minime per gli altri partiti della coalizione di centrosinistra con l’Alleanza Verdi e Sinistra che, nonostante il caso Soumahoro, perde solo un decimo arrivando al 3,7% mentre +Europa torna un po’ più vicina alla soglia di sbarramento del 3%, attestandosi in questa rilevazione al 2,7%". Torna a crescere Azione-Italia Viva (8,3%).

Cresce il numero di chi non sa chi sa o non nuvole scegliere un partito. "Facile immaginare che, almeno in questa fase, la maggior parte dei nuovi indecisi siano elettori del PD o comunque riconducibili alla galassia di Centro-Sinistra o Sinistra", si legge tra le conclusioni del sondaggio.