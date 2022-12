Sondaggi, gli ultimi dati del 2022 sono impietosi: dove finisce il Pd. Vola FdI

25 dicembre 2022 a

a

a

La manovra finanziaria va verso l'approvazione definitiva non senza polemiche e inciampi, e il governo di Giorgia Meloni è impegnato in una corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio. Dopo la conferma della fiducia al governo la Camera ha approvato il testo della Manovra ed è stata quindi trasmessa al Senato, con la convocazione dell'Assemblea prevista per il 27 dicembre alle 14. In questo contesto, a fotografare l'apprezzamento degli italiani per i partiti della maggioranza e delle opposizioni arrivano due sondaggi.

Il centrodestra travolge la sinistra: numeri da capogiro e 50% ad un passo

Il primo è quello realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta che vede Fratelli d'Italia - in lieve crescita - toccare il 15 dicembre il 28,6 per cento. Scende la Lega che passa in sette giorni dal 10,2 al 9,7 per cento, cresce di quasi due punti Forza Italia che sale all'8,7 per cento. Il Terzo polo è stabile all'8,5 per cento mentre gli smottamenti più evidenti avvengono nell'area del centrosinistra. Il Movimento 5 stelle guadagna lo 0,7 e sale al 17,2 per cento. Crolla ancora il Pd che perde l'1,6 e precipita al 15,8 per cento. Una bella gatta da pelare che il segretario Enrica Letta lascia al suo successore (in lizza Elly Schlein, Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli).

Schlein o Bonaccini? Mezzo Pd appeso a Cuperlo: "Non ho ancora deciso"

Proporzioni e distanze simili a quelle rilevate dall'istituto Ixè per dicembre. Il partito d Meloni è dato oltre il 30 per cento, 30,3 per la precisione, il Movimento 5 Stelle è la seconda forza politica del panorama al 18,1 per cento. Il Partito democratico sondato insieme ad Articolo 1 langue al 15,5 per cento. Al 9,1 per cento c'è la Lega di Matteo Salvini, al 7,7 Azione - Italia Viva. Forza Italia è al 6,9 per cento, l'alleanza Sinistra Italiana e Verdi al 4,3.