Sondaggi politici e Supermedia: Fratelli d'Italia chiude col botto, Pd ko e la Lega cresce

Un anno di sondaggi nell'ultima Supermedia del 2022 di YouTrend: come è cambiato il consenso per il partiti? Ancora una volta l'istituto guidato da di Lorenzo Pregliasco incorona Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia infatti supera il 30,6%. E vola anche la Lega.

Fratelli d'Italia chiude il 2022 con il botto e cresce ancora di un punto in due settimane. Da sottolineare anche l'8,8% della Lega che è in costante risalita. Chi ha perso consensi in quest'ultimo periodo Forza Italia (-0,5%) e soprattutto il Pd che scende ancora sotto il 16%, al 15,9 perdendo quasi un punto percentuale (-0,8). La parabola dei dem che in un anno ha perso ben il 24% dei consensi.

Il M5S è rimasto stabile al 17,2% e sempre in seconda posizione. Stabile anche la Lega 8,8%, sopra il Terzo Polo di quasi un punto, ora al 7,9% (+0,1%). Mentre crolla Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi dall'ultima rilevazione è al 6,4 (-0,5). Tra le coalizioni, è interessante rilevare come il centrodestra valga, da solo, più della somma di centrosinistra, M5S e Terzo Polo (47,1% contro 46,9%).