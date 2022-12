Sondaggio Porta a Porta, Forza Italia mette la freccia sul Terzo Polo. Centrodestra verso il 50%

22 dicembre 2022 a

Porta a Porta pubblica il consueto sondaggio, realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto a livello nazionale. Per il campione di Noto, Fratelli d’Italia oggi si conferma il primo partito italiano con il 28,5%, con una crescita di 2,5 punti rispetto al voto del 25 settembre 2022. Segue il Movimento 5stelle al 18,5% (+3,1%). Il Partito Democratico si ferma al 16%, perdendo 3,1 punti in attesa dell’arrivo di un nuovo leader. Si trova poi la Lega con il 9,5% (+ 0,7%), Forza Italia, in quinta posizione, con l’8,5% (+0,4%) e Azione - Italia Viva con l’8% (+0.2%). A seguire i Verdi-Sinistra al 2,5% (-1,1%), + Europa al 2% (-0,8%) e infine Noi Moderati all’1,5% (+0,6%). Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra raggiunge il 48% (+4,2%), mentre il centrosinistra si ferma al 20,5% (-5%).

Inoltre Noto ha posto alcune domane riguardo la situazione economica del paese. Secondo quanto rilevato dal sondaggio, quest’anno la maggioranza degli italiani userà la tredicesima per risparmiare (61%), soltanto il 21% la spenderà in regali e il 14% in viaggi. Il campione degli intervistati ritiene che, rispetto allo scorso anno, l’aumento dei prezzi, percepito oltre la reale crescita, abbia investito soprattutto il settore dei viaggi (+22,5%), quello della ristorazione (+21%), l’abbigliamento (+21%), hotel (+19%) e giocattoli (+18). Riguardo le prospettive in vista dell’anno nuovo, per il 45% degli intervistati la propria situazione economica rimarrà invariata, mentre il 44% pensa che peggiorerà, soltanto il 5% vede un miglioramento. Invece la situazione economica dell’Italia peggiorerà secondo l’opinione del 54%, resterà uguale per il 30% e migliorerà solo per il 7%.