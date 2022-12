Qatargate, la rivincita di Salvini: "Fango su di noi per anni e a loro milioni dai Paesi islamici"

15 dicembre 2022 a

Anche Matteo Salvini interviene sullo scandalo Qatargate che stra travolgendo il Parlamento europeo. "Da anni infangano la Lega cercando rubli (che non ci sono) con articoli, inchieste e commissioni, ma allo stesso tempo gli passavano sotto il naso milioni di euro in corruzione dai paesi islamici. Penosì", è la riflessione che il leader della Lega e vicepremier ha affidato alle chat degli eletti del partito, commentando appunto gli sviluppi del Qatargate.

E' lo stesso tipo di ragionamento che fa anche il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani di FdI: "Da sinistra per anni hanno fatto la lezione morale e ora sono a pezzi, con il discredito gettato sulle istituzioni". Intanto, la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, promette massimo rigore: "Al Consiglio europeo ovviamente parlerò delle accuse che coinvolgono membri del Parlamento europeo e che sono un colpo per la democrazia e per tutto ciò per cui da molti anni lavoriamo. Ci vogliono anni per costruire la fiducia, ma un momento per farla crollare. Il mio messaggio è che non ci sarà impunità, non ci sarà polvere sotto il tappeto, non si andrà avanti come sempre. Farò tutto il possibile con i miei colleghi per ristabilire la posizione della casa della democrazia, come colegislatore, che è pulita, trasparente e che non è in vendita ad attori stranieri che sembrano volerci indebolire".