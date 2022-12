Qatargate, Sallusti avverte: "Un problema di sicurezza". E spiazza Palombelli

Giada Oricchio 14 dicembre 2022 a

Botta e risposta tra Barbara Palombelli e Alessandro Sallusti sul Qatargate, le lobby e lo “strano” silenzio delle Ong. Nel corso dell’ultima puntata del talk di Rete4 “Stasera Italia”, mercoledì 14 dicembre, il direttore di “Libero” ha osservato che lo scandalo al Parlamento europeo (mazzette dal governo del Qatar per avere un trattamento di favore in diversi ambiti, nda) non è riconducibile a una serie di atti di corruzione personale, ma riguarda la sicurezza degli Stati europei.

“Il Qatar è uno Stato estero che cerca di infiltrarsi in maniera scorretta e addirittura criminale nelle nostre società. Siamo di fronte a qualcosa di pericoloso” ha evidenziato Sallusti che successivamente ha difeso le lobby europee: “Essere lobbista non significa essere automaticamente un criminale, anzi assicura trasparenza attraverso le sue regole. Poi succede che all’interno di queste regole ci sono lobbisti e politici che non le rispettano”.

La conduttrice Barbara Palombelli ha fatto una smorfia di evidente disaccordo: “Perdonami… si sono avvalsi di una vetrina che inneggiava ai diritti umani. Hanno coinvolto personalità di livello internazionale come Emma Bonino… eh no… questi lobbisti volevano pure sembrare i buoni che salvano il mondo…”, “Non li sto difendendo, sto dicendo che il lobbismo di per sé è una garanzia di trasparenza” ha replicato Sallusti. Ma Palombelli ha tirato dritto: “Fare finta di salvare il mondo, mentre scappi con la cassa…. Non so, io sono molto colpita” e ha affondato il mondo delle Ong: “Dovrebbero costituirsi parte civile, ci vorrebbe una rivolta morale che non vedo perché, secondo me, c’è una grande rete che verrà fuori nelle prossime settimane. Non ho altra spiegazione”.