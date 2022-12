Meloni difende la Manovra, da Bankitalia nessuna critica sostanziale

06 dicembre 2022 a

a

a

La notizia per il governo è che sulle "grandi voci di questa manovra" non ci sono state “da parte di Bankitalia critiche sostanziali". Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Tirana, dove ha preso parte al vertice Ue-Balcani, torna sulla relazione della Banca d’Italia sulla Legge di Bilancio. "La manovra dal mio punto di vista è ben fatta, seria, dà segnali importanti in una situazione come quella con cui ci confrontiamo. Soprattutto, non era scontato si facesse una manovra politica” in tempi così rapidi. “Abbiamo fatto un buon lavoro”.

È la settima donna più potente al mondo. Forbes incorona Meloni

Sull'appello alla responsabilità sul Pnrr "condivido le parole del presidente Mattarella: il governo dall'inizio del suo mandato sta lavorando in maniera incessante sul tema del Piano nazionale di resistenza e resilienza", ha sottolineato Meloni. "Sono risorse importanti in particolare in questa fase ed è importante che arrivino a terra", ha detto Meloni, ribadendo che "ci sono delle questioni aperte a partire dall'aumento dei costi delle materie prime". Per questo, ha affermato ancora, "abbiamo dal primo giorno riconvocato la cabina di regia e stiamo lavorando con molta concentrazione perché è uno strumento molto importante nella fase difficile in cui ci troviamo".

"Non è un bancomat" "Avete rovinato il Paese!" Scontro tra Brugnaro e Gubitosa sul reddito

C'è poi il tema della giustizia. "Garantista nella fase del processo, giustizialista nella fase dell'esecuzione della pena", si definisce Meloni, parlando della riforma che "penso in Italia sia prioritaria, non sono l'unica a pensarlo: al di là delle questioni di merito credo che molti siano d'accordo". "E l'approccio disegnato" dal ministro Nordio "è un approccio che il governo condivide - ha sottolineato il premier - Io sono sempre stata convinta e rimango convinta del fatto che una riforma della giustizia debba avere due grandi obiettivi, le garanzie agli imputati e agli indagati e garantire la certezza della pena quando la sentenza passa in giudicato e credo che l'approccio che Nordio disegna sia di questo tipo".

Santoro lascia di stucco Floris, perché per Meloni "è iniziata la pacchia"

A margine del vertice di Tirana Giorgia Meloni ha avuto un bilaterale con il cancelliere tedesco. Lo ha riferito lo stesso premier, sottolineando di aver avuto un lungo confronto particolarmente sul tema dell'energia, in vista del prossimo Consiglio europeo, ma anche tenendo in considerazione un ruolo che l'Italia può giocare, in una fase molto difficile, sul tema dell'approvvigionamento energetico". L'Italia può giocare "un ruolo centrale e strategico", ha detto Meloni.