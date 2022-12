Dimartedì, Santoro spiazza Floris: Meloni? Per lei è iniziata la pacchia

06 dicembre 2022 a

A Dimartedì, su La7, si parla di Giorgia Meloni e della manovra del governo di centrodestra che "impatta con la realtà", afferma il conduttore Giovanni Floris intervistando Michele Santoro nella puntata di martedì 6 dicembre. "Ma è anche il momento in cui esce fuori la classifica di Forbes che ci dice che Meloni è a settima donna più potente del mondo", ricorda il conduttore in riferimento alla graduatoria World’s Most Powerful Women stilata dalla prestigiosa rivista statunitense che vede la premier unica italiana presente nella classifica. È la terza europea e la quarta politica, alle spalle delle tre donne che occupano il podio assoluto: la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, quella della Banca centrale europea, Christine Lagarde, e la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris.

Cosa ci dicono questi elementi? "Scopriamo due cose - argomenta Santoro - la prima è che non siamo un Paese così irrilevante, e quindi siamo un Paese che conta e quando qualcuno diventa presidente finisce anche per contare sulla scena mondiale, per essere più visibile". L'ex volto della Rai afferma che "dovremmo prendere atto di questa nostra forza e utilizzarla". Ma c'è anche un altro aspetto. "La seconda cosa è che scopriamo e che il presidente Meloni doveva essere il terrore dei sette mari per gli oligarchi e le plutocrazie di tutto il mondo, invece come si vede la stanno accorgendo a braccia aperte". "Non è finita la pacchia", commenta sorpreso Floris. "È cominciata la pacchia sua" commenta Santoro.