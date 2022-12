Stasera Italia, scontro tra Brugnaro e Gubitosa sul reddito di cittadinanza

06 dicembre 2022 a

È scontro sul reddito di cittadinanza tra il vice presidente del Movimento 5 Stelle, Antonio Gubitosa, e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Ospiti di Barbara Palombelli a Stasera Italia, nella puntata di martedì 6 dicembre su Rete4, i due esponenti politici hanno espresso le loro posizioni contrastanti.

"Hanno fatto passare il messaggio che il reddito veniva dato a chi stava sul divano invece che andare a lavorare. Se fosse vero, per quale motivo tolgono il reddito anche a chi lavora? Ci sono tantissime persone che percepiscono il reddito ad integrazione di piccoli lavori 'sottopagati'. Tolgono il reddito anche a chi lavora con contratto regolare. Perché non ci mettiamo intorno ad un tavolo e capiamo come modificare la parte di questa misura che non ha funzionato come le politiche attive sul lavoro? Il governo ha preso il reddito di cittadinanza come un bancomat. Servivano 700 milioni? Hanno preso i soldi e poi ci diranno come funzioneranno le modifiche" denuncia Gubitosa.

Ma Brugnaro non ci sta e difende l'azione del governo Meloni. "La realtà è che noi vediamo tutti i giorni è un'altra: vediamo persone che non possono lavorare regolarmente perché altrimenti perdono il reddito. Stiamo parlando di gente abile al lavoro: non si possono dare 700 euro ad un ragazzo sotto i 30 anni per stare a casa. Devono andare a lavorare punto e basta. Il lavoro non c'è? Lo vai a cercare" tuona Brugnaro che racconta la sua esperienza come sindaco.

"Quello che dico ai ragazzi è: in 5 anni hanno distrutto il Paese e continuano a dare la droga ai ragazzi. Altra questione riguarda coloro che non possono lavorare, cerchiamo di non mescolare tutto. Come sindaco di Venezia ho chiesto all'Inps di mandarmi i dati dei percettori di reddito. Ho dovuto quasi minacciarli perché mi arrivassero. Quando li ho ricevuti ho mandato una raccomandata a casa ma alcuni non si facevano trovare, così non potevano dirmi di no. Alcuni si sono addirittura cancellati dal reddito perché non potevano lavorare facendo altri lavori in nero. Volevo proporre loro di fare lavori sociali, come prevede la legge. Ma la legge è scritta con i piedi, affinché non si lavori. La verità è che avete fatto una misura disgraziata e adesso è un problema andare a parlare con questa gente e spiegargli che siccome in 5 anni non siete riusciti a modificare questa misura, adesso non ci sono più i soldi. Ve li siete mangiati tutti! Siete stati 5 anni a rovinare il Paese" conclude Brugnaro.