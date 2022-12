Forbes incorona Giorgia Meloni: è la settima donna più potente al mondo

06 dicembre 2022 a

Giorgia Meloni è la 'settima donna più potente al mondo' nel 2022. Lo riporta la classifica 'World's Most Powerful Women' stilata dalla rivista Forbes. Come riporta un articolo di Forbes.com, la premier è l'unica italiana presente nella classifica.

Meloni occupa la posizione più alta tra tutti i nomi nuovi presenti. È la terza europea e la quarta politica, alle spalle delle tre donne che occupano il podio assoluto: la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, quella della Banca centrale europea, Christine Lagarde, e la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, riferisce sempre Forbes. "Come capo del governo italiano più a destra dalla fine della Seconda guerra mondiale, Meloni è una figura controversa, il cui futuro politico rimane incerto. Ciò nonostante, il suo successo rappresenta una conquista per la leadership femminile, se non altro perché è l'unica donna alla guida di un paese del G20", si legge nell'articolo di Forbes. Inoltre l'articolo riporta come dal 2004, da quando è nata la classifica delle 100 donne più potenti del mondo, nessuna donna italiana aveva mai occupato una delle prime dieci posizioni.