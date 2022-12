Primarie Pd, a Bettini piace Schlein ma non si schiera: "Se no l'ammazzo"

05 dicembre 2022 a

La candidatura di Elly Schlein è "consonante rispetto a me", come pure quella di Matteo Ricci. Ma Goffredo Bettini, dirigente e fondatore del Pd, non si schiera e annuncia che non lo farà neanche al congresso del partito. "Io non ho un compito di dire quale candidato", precisa il dem. "Se dovessi cominciare a dire un nome o l’altro, per come sono stato definito il povero candidato io l’ammazzo, quindi mi tengo fuori".

Sul filo dell’ironia Bettini, a Bologna per presentare il suo libro "A sinistra. Da capo", cita anche Paola De Micheli e Stefano Bonaccini. "Sono tutte persone decorose. Voglio invecchiare con dolcezza", aggiunge Bettini suscitando risatine tra il pubblico. "Sono tutti di valore, lo dico seriamente". Quindi "seguirò il congresso con grande passione, ma non è il mio mestiere in questo momento, anche perché tutti coloro che ho scelto poi si sono dimessi. Do tempo un anno e mezzo", scherza ancora.