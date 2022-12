Stasera Italia, Buttafuoco incorona il vero leader dell'opposizione: chi dà le carte nella sinistra

05 dicembre 2022 a

Lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco figura nell’elenco degli ospiti della puntata del 5 dicembre di Stasera Italia, il programma pre-serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione. L’opinionista viene interrogato su quello che sta succedendo all’interno dei partiti che non fanno parte della maggioranza che sostiene il governo, individuando il vero leader del fronte anti-Meloni: “L'opposizione si sta costruendo, a dare le carte è senza dubbio Giuseppe Conte. Perché è l’unico ad essere l’interprete di quello che un tempo sarebbe stato l’interprete della sinistra. Lui sta lavorando per costruire un qualcosa di immediatamente riconoscibile. Così come il Pd è l’espressione di un’ansia, di un’attesa dei cosiddetti diritti individuali, Conte - conclude il proprio ragionamento Buttafuoco - ha capito come il fronte delle garanzie sociali sia il tema vero e caldo, quello che fa massa critica, come si sarebbe detto una volta”.