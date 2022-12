Pd, Mannheimer: impresa disperata per Schlein, Bonaccini avanti di dieci punti

05 dicembre 2022 a

Elly Schlein ha una montagna da scalare davanti a sé per vincere le primarie del Pd contro Stefano Bonaccini. Un'impresa difficilissima secondo il sondaggista Renato Mannheimer sentito dall'Adnkronos: "Ho visto delle rilevazioni di cui ho fiducia che davano Bonaccini in vantaggio di un 10 per cento fra chi vota Pd, non fra gli iscritti al partito. Ma tutto dipenderà dalla gara, una bella gara".

Intanto, i big si schierano con il governatore Bonaccini, mentre la sinistra del partito preferisce la deputata Schlein. Rimane da capire come si schiereranno due nomi molto attesi in questa campagna congressuale, Da una parte Andrea Orlando e dall’altra Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci dem. Il primo continua a battere sul tasto della costituente e dei temi. Anche oggi, l’ex ministro del Lavoro ha avanzato una proposta di modifica della Carta dei Valori introducendo l’obiettivo di una crescita sostenibile ed equa. Stando a quanto si apprende, tuttavia, Orlando sarebbe stato impressionato positivamente dal discorso tenuto domenica da Elly Schlein e avrebbe colto alcuni passaggi condivisibili, come quelli riguardanti il rapporto tra Stato e mercato oppure la critica al modello di sviluppo neoliberista o, ancora, sul tema dei nuovi lavori.