Coffee Break, “finirà malissimo”. Tommasi e la cannonata al Pd: per cosa useranno Elly Schlein

Paola Tommasi, giornalista de Il Tempo, è tra gli ospiti dell’edizione del 5 dicembre di Coffee Break, il talk show di La7 condotto da Andrea Pancani, in cui si mettono a confronto i discorsi di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e capo del governo, e di Elly Schlein, che si è candidata per la corsa all’eredità di Enrico Letta nel Partito Democratico: “Elly Schlein nel suo discorso leggeva tutto quello che doveva dire, anche quando ha detto che proverà a fare la segretaria del Pd ha dovuto leggere. Se ti candidi a fare la segretaria di un partito importante un po’ più di spirito dovresti averlo. Ma soprattutto il fatto che leggesse e la contrapposizione con Giorgia Meloni molto più disinvolta ti fa capire che - osserva Tommasi - Meloni pensa le cose e le dice, non ha bisogno di avere dei punti scritti, sa bene in testa quello che deve dire. Mentre la Schlein deve anche misurare le parole, perché poi dentro al partito si attaccano anche alle virgole per attaccarla”.

Poi Tommasi manda un avvertimento a Schlein: “Secondo me il Pd sta usando Elly Schlein, che non diventerà segretaria, per dire che loro sono attenti ai diritti, attenti all’inclusione e a tutte le battaglie che lei porta avanti, anche al fatto che in campo ci sarà una donna, ma in realtà la faranno fuori, come fanno con tutte le persone non gradite per andare avanti con le loro correnti e i loro capibastone”.