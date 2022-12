Ghisleri avvisa il governo sulla Manovra: "Gli italiani non se lo aspettavano"

03 dicembre 2022 a

Come è stata percepita dagli italiani la Legge di bilancio ? Alessandra Ghisleri intervenendo sabato 3 dicembre a Rai News 24 mette in guardia il governo di Giorgia Meloni. "La manovra spacca a metà il Paese, c'è grande sostegno da parte dei sostenitori del centrodestra" e allo stesso modo un forte contrasto da parte di chi sostiene altri schieramenti. "Il dato vero - spiega la direttrice di Euromedia Research - è che ci sono dubbi su quali siano stati i punti focali" della Legge di bilancio che ha iniziato l'iter in Parlamento.

Dai sondaggi emerge chiaramente che le priorità degli italiani sono le misure economiche, a partire dagli interventi sul caro bollette. L'estensione a 60 euro dei pagamenti minimi con il Pos e del tetto al contante "non è il punto di partenza che gli italiani si aspettavano", come tra l'altro "la legge sui rave". "La gente quando la intervistiamo ci chiede quali sono le prossime mosse del governo - afferma Ghisleri - Non riescono a prevedere" l'azione di governo e se questa sarà vantaggiosa. In sintesi, spiega la sondaggista, gli italiani pensano che le prime mosse del governo favoriscano commercianti, imprenditori e partite Iva, categorie di riferimento del centrodestra.

Sul piatto c'è anche la volontà del governo di modificare radicalmente il Reddito di cittadinanza, più di un cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte. "Un punto fondante dei suoi governi. Il reddito va a un nucleo ristretto di persone, per questo nei sondaggi la maggioranza di solito è contraria". Molti italiani, spiega Ghisleri, vorrebbero che i percettori svolgessero almeno i cosiddetti lavori socialmente utili. "Siamo in Europa lo Stato con più giovani che non studiano e non lavorano, e in più abbiamo un tasso altissimo di giovani che non sono soddisfatti e lasciano l'impiego", dice la sondaggista. "È necessario riequilibrare il mondo del lavoro" anche per offrire opportunità soddisfacenti ai giovani, è il ragionamento di Ghisleri.