Tagadà, Bonaccini si scaglia contro la flat tax: "È una boiata pazzesca"

02 dicembre 2022 a

a

a

Stefano Bonaccini si scaglia contro la flat tax. Il presidente della Regione Emilia-Romagna candidato alla segreteria Pd, ospite della puntata di Tagadà su La7 venerdì 2 dicembre, esprime un giudizio negativo riguardo alla misura fiscale voluta dalla Lega.





"La flat tax per me è una boiata pazzesca. È una tassa che applicata in quel modo permette di star meglio a chi sta già abbastanza bene. Se hai poche risorse e decidi di destinarle a chi sta bene vuol dire che le togli a chi sta peggio. Io quei fondi li avrei messi al taglio del cuneo fiscale" spiega durante il suo intervento. "È vero che ci sono tanti imprenditori che si lamentano perché pagano troppe tasse: hanno ragione perché la media dei loro concorrenti europei solitamente paga meno. Ma è vero anche che gli stipendi dei lavoratori, in media, sono tra i più bassi d'Europa. Quindi il taglio del cuneo fiscale serve a questo: tagliare un po' il costo del lavoro per le imprese che investono o assumono e dall'altra permetterebbe di aumentare le buste paga di alcuni lavoratori. Il governo non parla mai dell'inflazione: quello che dà con la mano destra a qualcuno lo toglie con la mano sinistra" conclude Bonaccini.