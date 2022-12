Nei sondaggi cresce la Lega, Ghisleri spiega perché Salvini guadagna consensi

01 dicembre 2022 a

La Lega sta guadagnando posizioni. Rispetto ai giorni delle elezioni politiche dello scorso settembre, il partito di Matteo Salvini sta risalendo nel consenso degli italiani e ha guadagnato un punto percentuale rispetto allo scorso 25 settembre. A parlarne è Alessandra Ghisleri, di Euromedia Research, che ha anche illustrato il motivo per cui Salvini sta riuscendo a invertire la rotta.

"Nei sondaggi sia la Lega che Forza Italia crescono quando delimitano i loro perimetri e raccontano chi sono - spiega Ghisleri in collegamento con lo studio de L'Aria che tira - Rispetto alle elezioni politiche, la Lega è cresciuta di più di 1 punto percentuale ed è ancora in salita. Per Forza Italia, invece, l'andamento è più schizofrenico. C'è anche da dire che gli italiani quando si parla di manovra hanno una sorta di idiosincrasia nei confronti della parola stessa perché hanno paura. Pensano che sia sempre un'azione pericolosa nei loro confronti. La sensazione è che ci siano categorie ben precise di cittadini che hanno avuto vantaggi. Fratelli d'Italia, insomma, riesce solo a sfiorare il 30% ma non ha sfondato quel tetto. Secondo i nostri sondaggi, soprattutto dopo aver spiegato la manovra di bilancio, è ferma tra il 28% e il 30%. La percezione è che ci siano alcune categorie di cittadini che sono state favorite come i commercianti con il limite minimo a 60 euro per le carte di credito, gli imprenditori col discorso dei voucher e chi è vicino alla pensione. Le persone giudicano solo quello che viene raccontato. Il compito del governo è ragionare su quello che bisogna attuare ma Salvini ha la necessità di raccontarsi tutti i giorni perché deve crescere".