PiazzaPulita, il sondaggio spiazza tutti. Effetto collaterale del caso Soumahoro

Se qualcosa può andar male, lo farà: la legge di Murphy è una sicurezza, almeno per il Pd in questo frangente politico. Il partito dii Enrico Letta paga alle urne e nei sondaggi ogni errore politico, ma a quanto pare è l'unico su cui pesano anche gli sbagli degli altri. Il caso è quello di Aboubakar Soumahoro, al centro di feroci polemiche per l'inchiesta della Procura di Latina sulle scoop gestite dalla suocera e in cui è coinvolta anche la moglie. Ebbene, chi l'ha candidato portandolo in Parlamento cresce nei sondaggi, al contrario del Pd.

L'ultima dimostrazione arriva nel sondaggio Proger-Index presentato giovedì 1 dicembre da Corrado Formigli nel corso di PiazzaPulita, su La7. Nella rilevazione Fratelli d'Italia perde due decimali ma il consenso del partito di Giorgia Meloni resta alle stelle: 29,7 per cento, a un passo dal trenta. Segue il Movimento 5 Stelle che invece il 23 novembre registrava un 16,7 per cento mentre all'ultima rilevazione, il 30 novembre, si attesta sul 16,8.

Come detto cala ancora il Partito democratico che scivola al 16,2 per cento (-0,3). Non una novità per i dem, ma sorprende quanto avviene in casa di Nucola Fratoianni e Angelo Bonelli. L'alleanza Europa Verde e Sinistra italiana che ha lanciato Soumahoro - provocando, tra l'altro non poche fibrillazioni interne ai due partiti di sinistra - cresce di due decimali. Il 23 novembre Verdi-Sinistra avevano il 4 per cento, sette giorni dopo il 4,2.

Tra gli altri risultati del sondaggio spunta il sorpasso di Carlo Calenda e Matteo Renzi (Azione e Italia Viva sono all'8,1 per cento) sulla Lega (7,9), la crescita di Forza Italia al 6,7 per cento, il calo di +Europa dal 3,1 al 3 per cento. Stabile al due per cento Italexit di Gianluigi Paragone.