Sondaggi, Mannheimer gela la sinistra: Meloni in calo? Successo enorme

29 novembre 2022 a

a

a

Secondo l'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana il partito di Giorgia Meloni è in flessione, seppur lievissima. Negli ultimi sette giorni Fratelli d'Italia avrebbe perso uno 0,1 per cento passando a un seppur ragguardevole 30,3. A sinistra è iniziato il tam tam: è finita la luna di miele del governo, adesso i nodi vengono al pettine... Ma a zittire il coro è uno che di sondaggi se ne intende, Renato Mannheimer intervenuto martedì 29 novembre a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlini su La7. "I sondaggi sono degli strumenti imprecisi, anche questo bellissimo della Swg ha dei margini di approssimazione e non possiamo stare a guardare lo zero virgola", spiega il sondaggista.

Fiducia giù, anzi alle stelle. Guerra dei sondaggi su Meloni e il governo

Le variazioni settimanali, soprattutto se così minime, "sono interessanti per i telespettatori ma poco utili politicamente", afferma Mennhaimer, "resta il fatto però che Meloni ha un successo popolare enorme e che sicuramente questo mette in difficoltà gli altri partiti della coalizione". Insomma, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sono portati in qualche modo differenziare il loro discorso politico rispetto a quello della premier.

Sondaggio da profondo rosso per il Pd. La sorpresa dopo il caso Soumahoro

Ma cosa dice il sondaggio Swg oltre al dato di FdI? Il Movimento 5 Stelle è lui secondo partito, stabile al 16,9%. Sempre più giù il Partito Democratico che passa dal 16,2% al 15,8%, scendendo sempre di più dopo la sconfitta elettorale. Segno positivo per Azione (+0,2% all'8,1%), Lega (+0,2% al 7,8%) e Forza Italia (+0,1% al 6,5%). Il risultato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, travolta dal caso di Aboubakar Soumahoro, guadagna comunque uno 0,3%,

Il leader della politica più amato: il sondaggio lascia di stucco lo studio

All'inizio del collegamento, è andato in scena il collaudato siparietto alcolico tra la conduttrice e il sondaggista. Sulla libreria alle spalle di Mannheimer questa volta non c'è una sola bottiglia di grappa, ma due. "Due grappe a seconda dei sondaggi?", provoca ironicamente Merlino. "Le grappe? Un sacco, per tirarmi su e prepararmi al collegamento" sta al gioco Mannheimer.