Guerra dei sondaggi su Giorgia Meloni. I dati opposti di Ghisleri e Pagnoncelli

Dalla campagna elettorale al voto fino alla luna di miele di Giorgia Meloni con gli italiani, negli ultimi messi abbiamo letto sondaggi politici più o meno allineati nei numeri e nelle tendenze. Ora due astuti fotografano il consenso e la fiducia al governo e alla premer in modo opposto. Il segnale in controtendenza arriva dal sondaggio di Euromedia Research per la Stampa che ci apre la prima pagina.

"L'esposizione della manovra finanziaria ha diviso l'opinione pubblica nelle percezioni tra coloro che la promuovono (40,4%) e quelli che invece la bocciano (41,2%) 'a caldo', dopo un paio di giorni dalla conferenza stampa ufficiale del presidente del Consiglio" scrive Alessandra Ghisleri, a capo dell'istituto di sondaggi. "Non si può dire che non ci sia stato un impatto sul consenso di Giorgia Meloni" e Fratelli d'Italia, "con qualche conseguenza sull'indice di fiducia del presidente del Consiglio, che pur restando al di sopra della soglia del 40%, cede qualche punto percentuale passando dal 43,6% al 40,6%: una differenza di oltre due punti percentuali (-3,2%) nell'arco di una settimana", si legge nell'articolo.

Battuta di arresto anche per FdI che "per la prima settimana non avanza" ma arretra al 28,3% (-0,2%). ATra gli altri dati contenuti nel sondaggio di Ghisleri la crescita di Forza Italia che si avvicina al 7 per cento e il solito trend nel centrosinistra, con il Partito Democratico in calo (17,2%) e il Movimento 5 Stelle in crescita (16,8%).

Molto diversi i risultati contenuti nel sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli (Ipsos) per il Corriere della sera. Secondo la rilevazione il consento per il partito della Premier Giorgia Meloni aumenta e si attesta al 31,4%, mentre il M5S supera il Pd e il Terzo polo raggiunge Forza Italia. Quasi un italiano su due (49%) esprime un giudizio positivo su Giorgia Meloni e il 46% sul governo. Rispetto al mese scorso l’indice di gradimento (rapporto tra positivi e negativi escludendo coloro che non esprimono un giudizio) sale di quattro punti sia per l’esecutivo (da 51 a 55) sia per la premier (da 54 a 58). Insomma, tutto l'opposto della fotografia di Ghisleri. Tra i partiti FdI consolida il primato raggiungendo il 31,4% delle intenzioni di voto, in aumento di 1,6% rispetto ad ottobre e di ben 5,4% rispetto alle politiche. Al secondo posto il M5S con il 17,5% (+1,5%) scavalca il Pd che scende al 17,2% (-1,6%).