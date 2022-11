Sondaggio Swg, emorragia senza fine per il Pd: fino a quanto crolla

28 novembre 2022 a

a

a

Primato più che saldo per Fratelli d'Italia nel sondaggio di Swg reso noto nel corso dell'edizione del 28 novembre del Tg di La7 condotto da Enrico Mentana. Il partito di Giorgia Meloni perde uno 0,1% rispetto alla scorsa settimana e passa al 30,3%, staccando nettamente il Movimento 5 Stelle, al secondo posto con uno stabile 16,9%. Altro segno negativo importante per il Partito Democratico, con un rosso che non si ferma più: dal 16,2% gli uomini di Enrico Letta crollano al 15,8%, scendendo sempre di più dopo la sconfitta elettorale. Segno positivo per Azione (+0,2% all'8,1%), Lega (+0,2% al 7,8%) e Forza Italia (+0,1% al 6,5%).

Fiducia giù, anzi alle stelle. Guerra dei sondaggi su Meloni e il governo

Mentana, nel leggere i risultati dell’ultimo sondaggio, sottolinea poi il risultato dell’Alleanza Verdi - Sinistra Italiana, travolta dal caso di Aboubakar Soumahoro negli ultimi giorni. Angelo Bonelli e Nicola Fraoianni guadagnano uno 0,3%, non subendo gli effetti delle polemiche. Giù +Europa, salgono invece ItalExit con Paragone e Unione Popolare.

Sondaggi, quanto pesa a sinistra il caso Soumahoro. E il centrodestra vola

Viene poi riportato il sondaggio che riferisce il giudizio degli italiani sulla prima manovra del governo Meloni. In un voto da 1 a 10 l'esecutivo di centrodestra raggiunge un voto medio di 5,3. Stessa cifra del governo Conte I. Ha fatto meglio il governo Draghi con un voto di 5,8, mentre il Conte-bis era sceso addirittura a 4,7 come giudizio degli italiani sulla manovra economica. Per quanto riguarda le fasce dell'elettorato il giudizio degli elettori di centrodestra è positivo: 7,8 da quelli di Fratelli d'Italia, 7,1 da quelli della Lega, 7 preciso da quelli di Forza Italia. Gli elettori più scontenti per la manovra sono quelli del M5S di Giuseppe Conte, che danno un voto medio di 3,4.