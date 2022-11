Agorà, il sondaggio di Masia stupisce lo studio: chi è il leader politico più amato

29 novembre 2022 a

Quali sono le intenzioni di voto degli italiani a due mesi di distanza dalle elezioni politiche? A rispondere alla domanda è il sondaggista Fabrizio Masia, che nel corso dell’edizione del 29 novembre di Agorà, il talk show di Rai3 condotto da Monica Giandotti, snocciola i risultati dell’ultimo sondaggio di Emg: “Non ci sono scostamenti sequispedali o macroscopici rispetto alla scorsa settimana, però ci sono dati interessanti sugli assestamenti. Fratelli d'Italia si conferma la prima forza con una crescita (+0,1%) fino al 28,9%, il Movimento 5 Stelle invece dopo tante settimane di ascesa si arresta intorno al 18% (-0,1%), mentre c'è un primo segnale di respiro per il Partito Democratico, che era in caduta libera e ora è al 16,6% (+0,1%). La Lega è in ripresa al 9%, Italia Viva anch'essa si è un po' ripresa al 7,7% dopo il calo della scorsa settimana. Cala Forza Italia, che si attesta al 6,7% dopo le difficoltà post-voto, ora c'è tutto il tempo per recuperare. Inoltre ha ripreso la sua corsa Gianluigi Paragone con Italexit”.

Si passa poi alla fiducia dei leader, con un dato inaspettato: Mario Draghi è ancora il personaggio in cui gli italiani ripongono più fiducia, con un 54% di gradimento. Giorgia Meloni è al secondo posto, con una crescita di un punto fino al 47%. “È interessante che Meloni, dopo una decrescita delle ultime settimane, ha ripreso a crescere, tornando più vicina al 50 e a Draghi” la sottolineatura di Masia a concludere l’esposizione dei sondaggi della settimana.