Sondaggi, quanto pesa a sinistra il caso Soumahoro. Meloni a livelli clamorosi

25 novembre 2022 a

a

a

Lo legge tutto di un fiato, Corrado Formigli, l'ultimo sondaggio politico realizzato da Proger Index per PiazzaPulita, la trasmissione di La7. Il motivo è presto detto, il centrodestra continua a correre e a crescere negli orientamenti di voto mentre il centrosinistra cala. I Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni passano dal 26 per cento delle Politiche al 29,1 del 9 novembre fino al 29,6 solo una settimana dopo. Un trionfo e il segno che la luna di miele con gli italiani è ancora in corso. Anche la Lega di Matteo Salvini torna a salire lasciandosi alle spalle l'8,1 e guadagnando un decimale. Ma a vedere il segno più è anche Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi passa al 6,5 da 6,4 dell'inizio di novembre, comunque meno rispetto al risultato delle elezioni.

Il sondaggio che azzera il coro sinistro. Meloni alle stelle, ecatombe Pd

Dati tutt'altro che incoraggianti per il centrosinistra. Il Partito democratico continua ad assistere all'emorragia di consensi: passa da un 19,1 a un 16,7 per arrivare poi al 16,5. Se Enrico Letta piange, Giuseppe Conte ride: il Movimento 5 Stelle è passato dal 15,4 al 16,7 fino al 16,8 per cento. Cresce lievemente +Europa che segna il 2,8 (al 25 settembre), il 2,9 (a inizi novembre) e infine il 3 per cento a metà novembre. Il terzo polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda Italia Viva-Azione è stabile all'8 per cento.

Meloni inarrestabile, le cifre record negli ultimi sondaggi

Europa Verdi-Sinistra italiana alle prese con il caso Soumahoro perdono lo 0,1 per cento calando al 3,9. Nelle prossime rilevazioni si capirà quanto la vicenda legata al sindacalista abbia pesato in termini di consenso. Ma per la Supermedia Agi-YouTrend l'alleanza di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli scende al 3,7%, perdendo 0,1 punti percentuali.