Sondaggio azzera il coro della sinistra. Meloni alle stelle, ecatombe Pd

Nonostante le piazze invocate dalla sinistra e il coro contro la manovra del governo, continua la luna di miele di Giorgia Meloni con gli elettori. L'ultima dimostrazione arriva dal sondaggio targato Demopolis, secondo cui a un mese dall'insediamento dell'esecutivo di centrodestra il 42% degli italiani esprime una valutazione positiva. Ancora più alta e in crescita nelle ultime settimane la fiducia in Giorgia Meloni, che arriva al 48%. Come è facilmente intuibile, il gradimento nei confronti del capo del governo varia a seconda dell'orientamento politico degli intervistati. Il 96% degli elettori di Fratelli d’Italia ha fiducia nella propria leader, la percentuale più bassa si registra tra gli elettori di Pd e 5Stelle: 7-8%, comunque quasi uno su dieci.

Ma qual è lo stato di salute dei partiti a due mesi dalle elezioni? Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 29%, guadagnando 3 punti rispetto al 25 settembre scorso. Il M5S di Conte, con il 17,4% e in crescita di quasi 2 punti, supera cianche per Demopolis il Pd di Enrico Letta. Il Partito democratico cede altri 2,5 punti percentuali e scivola al 16,5%. Stabili la Lega di Matteo Salvini (8,7%) e Azione di Caarlo Calenda (7,6%). Continua a calare Forza Italia che, perdendo quasi un punto, oggi è al 7,3%. Infine troviamo al 3,5% Sinistra Italiana e Verdi Europei. Nel compiuto delle coalizioni il centrodestra guadagna due punti e sale al 45% dei consensi. Le altre? Il centrosinistra di attesta al 20%, 17,4 per i 5 Stelle e 7,6% per Il Terzo Polo di Calenda e Matteo Renzi.