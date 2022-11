Supermedia YouTrend, Fratelli d'Italia vola verso il 30%. La Lega stacca Calenda-Renzi

24 novembre 2022 a

Arriva la nuova Supermedia Agi/Youtrend, l’ultima del mese di novembre. Nella rilevazione dell’agenzia guidata da Lorenzo Pregliasco arriva la conferma del sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni del Partito Democratico, registrato per la prima volta la scorsa settimana: il cambio di forza non è stato soltanto un evento occasionale. L’altro dato che balza agli occhi è quello di Fratelli d’Italia, arrivato a sfiorare il 30%. Come da attese c’è un lieve rallentamento della crescita del partito di Giorgia Meloni, che ha però un segno positivo persistente.

Per quanto riguarda il gruppo dei partiti medi sembra che si stia “sgranando” la situazione: la Lega ha poco meno di un punto di vantaggio sul Terzo Polo, che a sua volta conserva lo stesso vantaggio su Forza Italia. Il partito da Matteo Salvini registra una crescita e ripunta al 9%, allontanando le mire di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Per le liste minori invece non si registrano variazioni significative.

SUPERMEDIA LISTE:

FDI 29,2 (+0,3) M5S 17,4 (+0,5) PD 16,8 (-0,1) Lega 8,7 (+0,3) Terzo Polo 7,8 (-0,2) Forza Italia 6,9 (+0,3) Verdi/Sinistra 3,7 (-0,1) +Europa 2,5 (-0,2) Italexit 2,3 (-0,1) Unione Popolare 1,6 (-0,1) Noi Moderati 1,0 (-0,1)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2022:

Centrodestra 45,7 (+0,8) Centrosinistra 23,6 (+0,2) M5S 17,4 (+0,5) Terzo Polo 7,8 (-0,2) Italexit 2,3 (-0,1) Altri 3,2 (-1,2) Le le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (10 novembre 2022).

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 10 al 23 novembre, è stata effettuata il giorno 24 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 23 novembre), Demos (12 novembre), EMG (21 novembre), Euromedia (17 novembre), Noto (10 novembre), Piepoli (11 novembre), SWG (14 e 21 novembre) e Tecnè (12 e 19 novembre).