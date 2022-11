Regionali Lazio, Conte smaschera il Pd: "Così ci hanno tradito"

11 novembre 2022 a

Il M5s era disponibile a costruire un'alleanza con il Pd nel Lazio ma i democratici hanno "preferito scegliere il candidato già designato da Calenda". È quello che ha detto il leader del movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del libro di Goffredo Bettini 'A sinistra Da capo' all'Auditorium parco della Musica.

Conte ribadisce di avere detto al Pd che il candidato per la corsa alle regionali nel Lazio sarebbe stato deciso insieme sulla base di valutazioni comuni per trovare il miglior interprete del programma. "Invece si è preferito scegliere l'interprete già designato da Calenda. Benissimo! Benissimo!" ha sottolineato l'ex premier che ammette così di essere stato tradito dai dem. "Però non possiamo perdere l'anima. Per questo dico che non possiamo metterci con Renzi che chiede il referendum sul reddito di cittadinanza. Non possiamo metterci con Calenda che invoca la militarizzazione per i rigassificatori. Non è la nostra storia" ha concluso il leader pentastellato.