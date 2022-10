Matteo Bassetti sullo stipendio di Andrea Crisanti: se è così alto ci vado anch'io

27 ottobre 2022 a

Lo stipendio di Andrea Crisanti all'Università di Padova diventa un caso. Tra il serio e il faceto, in radio Bassetti fa una battuta riferita proprio allo stipendio del collega neo-eletto che ha detto di preferire lo stipendio dell'università di Padova a quello da senatore. Chi lo intervistava a "Un giorno da pecora" ha detto a Bassetti che il suo collega Andrea Crisanti ha detto che non accetterà lo stipendio da senatore preferendo quello da ricercatore, che è più alto. "Questo mi fa piacere, vorrà dire che andrò a lavorare anche io all’Università di Padova - ha scherzato Bassetti - Non pensavo fosse così alto lo stipendio".

Poi Bassetti ha parlato anche del nuovo ministro della Salute Schillaci? "Sono convinto che è la persona giusta al posto giusto, farà bene, è un medico e un professore universitario. Io sono molto più contento di restare a fare quello che faccio - ha detto il direttore della clinica Malattia infettive dell’ospedale San Martino di Genova - Quello che abbiamo fatto nel 2021 lo rifarei esattamente come l’ho fatto, non rinnego nulla e spero non lo faccia nessuno. Oggi la situazione è diversa ma se c’è qualcuno che vede degli errori fatti nella campagna vaccinale del 2021 io non sono d’accordo".

Infine il commento su Giorgia Meloni che ha proposto una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia. "Se per commissione d’inchiesta si intende guardare eventuali errori da non ripetere in futuro, allora sarebbe una buona idea - ha concluso Bassetti - Se, invece, vuol dire puntare il dito contro qualcuno, quello spetta alla magistratura". C’è chi dice che nella campagna vaccinale sia stato un errore far vaccinare gli under 14. "Io non condivido, ho fatto vaccinare i miei figli e lo rifarei se fossimo nel 2021".