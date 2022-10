Covid, Bassetti contro l'obbligo di mascherine al Colle: "Assurdo"

21 ottobre 2022 a

a

a

«Obbligare l'uso delle mascherine Ffp2 per le consultazioni al Quirinale lo trovo assurdo. Tutti i politici si vedono prima senza nessun tipo di mascherina, ad esempio in Parlamento, e poi si mettono il dispositivo. Non ne capisco il senso. Serve un'unica linea e poi che immagine diamo all'estero? Che siamo ancora in emergenza Covid?».

"Ospedali intasati perché non lavorano nel weekend". Bassetti contro i medici di famiglia

Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commentando la scelta del Quirinale che ha richiesto di indossare mascherine Ffp2 ai partecipanti alle consultazioni. In quanto alla nuova sottovariante Omicron XBB, segnalata con preoccupazione dall'Organizzazione mondiale della sanità e segnalata fino al 17 ottobre da 26 Paesi, compresa l'Italia, «è l'ennesiama variante ricombinante di Omicron che in qualche modo va sulla falsa riga delle precedenti, ma ad esempio Centaurus ha più mutazioni. Probabilmente ci potranno essere persone contagiate anche se vaccinate, ma non ci sarà però un aggravamento della patologia» conclude l'infettivologo Bassetti.