Matteo Bassetti, due nuove malattie preoccupanti: allarme social per gli ospedali

Due nuove patologie, tutte italiane, preoccupano Matteo Bassetti. Il direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova spiega in un video su Facebook quali sono. "Sono molto preoccupato da due gravi malattie che hanno colpito gli italiani negli ultimi 2 anni: noi non abbiamo soltanto la tamponite acuta, cioè fare tamponi per ogni cosa anche quando non servono, ma abbiamo la saturimetrite. Sapete cos’è? La gente è piena di saturimetri a casa sua, ormai" afferma l'infettivologo lanciando una provocazione,

"Tre anni fa il saturimetro lo avevamo in ospedale e neanche in tutti i reparti, ora sono uno o due per ogni casa. Cosa succede quando c’è la saturimetrite? Che ci misuriamo la saturazione due o tre volte al giorno, anche quando non serve" afferma l’esperto che racconta qual è la sua preoccupazione in prospettiva. Fra poco "avremo un aumento significativo dei casi di Covid da una parte, e dall’altra tra pochissimo anche di influenza. E cosa succederà quando a dicembre avremo a casa delle persone anziane con l’influenza che metteranno il dito nel saturimetro e vedranno che la saturazione è 92% o 91%? Che correranno in ospedale. E, correndo in ospedale, siccome nulla è stato fatto per fare un filtro fra territorio e ospedale perché siamo esattamente dove eravamo nel 2020, finirà che dovranno essere ricoverate, perché sarà difficile rimandare a casa una persona che ha 92% di saturazione, anche se magari di base aveva 93".

Quindi, conclude l’infettivologo, "attenzione. Perché il rischio dell’incrocio tra Covid e influenza tra un paio di mesi, con una popolazione non vaccinata, visto che ci sono poche quarte dosi e non credo che avremo tante persone vaccinate contro l’influenza, rischia di creare un grande problema. Mettiamo fine alla tamponite smettendo di fare tamponi, e alla saturimetrite usando il saturimetro con appropriatezza".