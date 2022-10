Salvini iperattivo: vuole alzare il contante a 10mila euro. La Lega presenta la proposta di legge

26 ottobre 2022 a

Matteo Salvini iperattivo sul fronte economico. La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. Prima firma di Alberto Bagnai. I fronti aperti sono tanti. Due giorni prima, il Carroccio aveva tenuto un vertice a Roma sui temi economici, a partire da superamento della legge Fornero, estensione della flat tax, interventi strutturali sulle cartelle esattoriali, ipotesi di revisione del reddito di cittadinanza.

Sulla flat tax il progetto della Lega (15% fino a reddito familiare di 70mila euro) non coincide con quello di Fratelli d'Italia, che opterebbe volentieri per una tassa piatta "incrementale", per cui l'agevolazione fiscale impatterebbe solo per la quota dei maggiori guadagni degli ultimi tre anni.