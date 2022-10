Fuori dal coro, Salvini sul programma di governo: moratoria su bollette e mutui

25 ottobre 2022 a

Una moratoria sulle bollette e sui mutui. Salvini annuncia gli interventi necessari nei prossimi cinque anni di governo e lo fa parlando con Mario Giordano nella puntata di "Fuori dal Coro" andata in onda il 25 ottobre. Tra i punti salienti anche il reintegro in servizio dei medici non vaccinati. «Meloni? Lavoreremo per 5 anni insieme. E quello che abbiamo promesso prima del voto, lo vogliamo realizzare", così Matteo Salvini a "Fuori dal coro". Ma dove si prendono i soldi? «Sia Meloni che Giorgetti, che è ministro dell’Economia, parleranno di eventuali scostamenti. Io non faccio pressing. Flat tax, quota 41, autonomia sono tutti temi di cui ha parlato Meloni e sono nel programma del centrodestra. I calcoli che stiamo facendo con i tecnici della Lega ci consentono di dire che potrà essere stoppata la legge Fornero avviando quota 41; i soldi si prendono rivedendo il reddito di cittadinanza. Milioni di italiani hanno scelto questo governo che è un governo politico. Se qualcuno pensa di dividere me, Giorgia e Silvio almeno per 5 anni rimarrà deluso. Quando abbiamo detto che in democrazia scelgono gli italiani, gli italiani hanno scelto, hanno premiato il centrodestra e nel centrodestra hanno premiato di più Giorgia».

Poi il neo-ministro delle Infrastrutture ha parlato anche di casa e Imu. «Ho l’onore di depositare in Senato una proposta di legge per l'abolizione dell’Imu per chi ha una casa occupata o inagibile - prosegue Salvini - La norma costerebbe 57 milioni di euro mentre il reddito di cittadinanza costa 8 miliardi», ha aggiunto in riferimento alle coperture finanziarie. Infine il passaggio sull'utilizzo dell'energia nucleare: «L’Italia non può rimanere l’unico tra i grandi Paesi al mondo a dire no al nucleare».

