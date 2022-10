Senato, il messaggio di Licia Ronzulli a Meloni: "Ci volevano divise...". La reazione del premier

26 ottobre 2022 a

"Ci legano e accomunano tante cose" dichiara la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli durante il suo intervento a Palazzo Madama per la fiducia al governo di Giorgia Meloni. Durante la discussione generale prima del voto di fiducia al nuovo governo di centrodestra, Ronzulli si rivolge direttamente alla presidente del Consiglio. Le voci di tensioni tra Forza Italia e Fratelli d’Italia sulla squadra di governo sarebbero ormai un lontano ricordo. Il partito di Silvio Berlusconi l’ha scelta come capogruppo del partito al Senato, ed è stata la senatrice stessa a intervenire per smentire una rottura interna: "Non c’è nessuna spaccatura in Forza Italia, basta con i film dell’orrore. Cambiate sceneggiatura. Cambiate protagonisti".

E ancora: "Con questo governo politico il popolo torna sovrano. È un governo di centrodestra, guidato dalla prima donna della Repubblica italiana, motivo di orgoglio per tutti noi... Presidente Meloni lei ha chiesto il nostro sostegno e non sarà mai sola in questo compito arduo. La sosterremo con lealtà".