Monti apre a sorpresa a Meloni: "Condivido molte cose, valuterò i provvedimenti"

L'apertura che non ti aspetti. Il senatore a vita Mario Monti, che ha preso la mattina questa mattina 26 ottobre nell'aula di Palazzo Madama, ha affermato di "condividere molte delle linee programmatiche" espresse da Giorgia Meloni nel suo discorso con cui ha chiesto la fiducia.

Monti ha espresso la volontà di astenersi sulla fiducia al governo, ma ha anche detto che valuterà di volta in volta le misure che saranno sottoposte all'esame del Parlamento. Il senatore a vita, ex presidente del Consiglio. però non risparmiato le critiche a Meloni e ai ministri: "Alcune delle linee programmatiche sono antitetiche rispetto a quelle che alcuni di voi professavano in passato, spesso demonizzando chi aveva idee più simili a quelle che voi avete oggi. Di queste evoluzioni mi rallegro ma avrò bisogno di venire convinto dai fatti". "Valuterò i singoli provvedimenti - ha concluso - nella speranza di trovare più convergenze che divergenze".