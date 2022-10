Meloni alla Camera, il discorso per la fiducia sarà un "manifesto programmatico"

24 ottobre 2022 a

a

a

C'è grande attesa per il discorso con cui Giorgia Meloni chiederà la fiducia del Parlamento per il suo governo domani martedì 25 ottobre. Le dichiarazioni programmatiche della premier sono previste alle 11 nell'Aula della Camera come deciso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. .Seguirà poi il voto di fiducia sull'esecutivo di centrodestra.

"La guida di Forza Italia non si cambia con interviste". L'affondo di Gasparri sul caso Mulè

Al termine dell'intervento di Meloni, la seduta alla Camera verrà sospesa per consentirle di recarsi al Senato per consegnare il testo delle sue dichiarazioni programmatiche. Secondo programma, la discussione generale avrà inizio alle 13, termine previsto alle 17, quando la leader di FdI replicherà agli interventi dei gruppi. Dichiarazioni di voto previste dalle 17.30, alle 19 avrà inizio la chiama per la fiducia con il risultato della votazione atteso per le 20.30.

"Un capolavoro diplomatico". Molinari sull'incontro tra Meloni e Macron

Fonti di Palazzo Chigi spiegano che il discorso con cui Meloni chiederà la fiducia sarà "un manifesto programmatico che ambisce ad essere la base di lavoro di un’intera legislatura, a conferma della natura fortemente politica del governo e con l’obiettivo di dare seguito concreto e attuazione agli impegni assunti con i cittadini italiani in campagna elettorale". "Il presidente del Consiglio - continuano le fonti dopo l’insediamento di ieri a Palazzo Chigi, il primo Consiglio dei ministri del governo e l’incontro informale con il presidente francese Emmanuel Macron - ha lavorato anche oggi sui dossier al centro dell’agenda politica e sta mettendo a punto il discorso che terrà domani alla Camera".