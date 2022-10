Sondaggi, sorpasso al vertice: i dati di Masia su Meloni, Draghi e i leader

24 ottobre 2022 a

Il governo di Giorgia Meloni è entrato in funzione sabato scorso, con il giuramento della premier e dei ministri nelle mani del presidente Sergio Mattarella. E la luna di miele con gli italiani che hanno dato fiducia al centrodestra con il voto sembra già iniziata. L'ultimo segnale arriva dal sondaggio presentato da Fabrizio Masia nella puntata di lunedì 24 ottobre di Agorà, su Rai3.

I dati sono quelli relativi alla fiducia nei leader con Meloni che supera l'ormai ex premier Mario Draghi. Gli italiani mettono la leader di FdI al primo posto della classifica con il 53 per cento dei consensi, con una crescita dell'1 per cento dalla precedente rilevazione che fa scattare il sorpasso all'ex capo della Bce. Secondo i numeri snocciolati dal sondaggista di Emg Acqua rimane invariato il gradimento di Draghi e di Luca Zaia, al terzo posto tra i leader raggiungendo il 43 per cento.

Seguono Giuseppe Conte, Stefano Bonaccini e Silvio Berlusconi. Il leader del Movimento 5 Stelle ottiene il 42 per cento, il governatore dem il 32 e il leader di Forza Italia il 30. I tre, rispettivamente, segnano un +1, +1 e -1 per cento. Carlo Calenda passa dal 29 al 30 per cento, Matteo Salvini dal 25 al 24. Enrico Letta, segretario del Partito democratico, perde l'1 per cento (dl 21 a 20 per cento), il leader di Italia Viva Matteo Renzi sale dal 16 al 17.