Sorpresina per Giorgia Meloni: a Palazzo Chigi troverà il compagno Fassina

Mentre arriva la premier più a destra della storia, la presidenza del Consiglio assume il comunista contiano

17 ottobre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni entrerà a Palazzo Chigi più o meno contemporaneamente a Stefano Fassina. Sembra un paradosso, eppure è così: mentre nella sede governativa sta per accomodarsi la premier più a destra della storia, nello staff della presidenza del Consiglio si accomoda il "compagno" Fassina.

Polveriera Pd: la clamorosa ipotesi di scioglimento. Resa dei conti e scelte drastiche

Lo svela Libero, raccontando della procedura vinta dall'ex Pd non ricandidatosi alle ultime elezioni: a settembre ha deciso di "partecipare alla «procedura di interpello per l'affidamento dell'incarico dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'ufficio di controllo interno, trasparenza e integrità» della presidenza del Consiglio dei ministri, e toh, ha vinto."

"Il piano di Berlusconi e Salvini". L'ultima sparata di Calenda sul governo Meloni

Tra i requisiti richiesti dal bando. l'«esperienza nel raccordo tra i livelli di governo in materia di interventi economici e strategici». C'era poi «l'esperienza nei rapporti istituzionali e nella rappresentanza in comitati, commissioni e gruppi di lavoro», Insomma, tutte caratteristiche che per un ex parlamentare con esperienze di sottogoverno annesse non rappresentavano certo un problema.

I sindacati già sbraitano contro il governo e provano a sminuire il trionfo di Meloni

Ora andrà verificato il rapporto con la futura premier. I due, peraltro, si conoscono bene, essendo stati contemporaneamente anche consiglieri a Roma Capitale. E Fassina, dal canto suo, è abituato a non godere di particolare stima da parte dei presidenti del Consiglio. Da questo punto di vista sono indimenticabili il "silenziare Fassina" proferito da Mario Monti all'epoca del governo tecnico e il "Fassina chi?" sibilato da Matteo Renzi. Arriveranno siluri anche da Meloni?