Fontana eletto alla Camera dei deputati, scoppia il giallo dei voti mancanti

Mancano tredici voti al centrodestra nella votazione che ha eletto Lorenzo Fontana presidente della Camera. Ma ci sarebbero state una decina di schede nulle perché riportavano solo il cognome Fontana senza l'indicazione del nome o dell'iniziale.

Fatto questo che le avrebbe rese non valide dal momento che il leghista non è l'unico a chiamarsi Fontana nell'Aula, spiegano fonti vicine al centrodestra. Quindi, in definitiva, i voti mancanti sarebbero davvero pochi.