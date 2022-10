Governo, Salvini: "Il centrodestra andrà unito alle consultazioni"

14 ottobre 2022 a

"Il centrodestra andrà unito alle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella" Lo ha detto Matteo Salvini ai cronisti nel transatlantico di Montecitorio poco dopo l'elezione di Lorenzo Fontana come presidente della Camera dei deputati.

Lorenzo Fontana eletto nuovo presidente della Camera

Salvini rassicura sulla tenuta della maggioranza spiegando che ieri al Senato è accaduto un "piccolo incidente di percorso" ma rassicurando che "il centrodestra governerà 5 anni". E svela come abbia sentito Berlusconi con il quale "si appianerà tutto". Il leader della Lega si dice pronto per affrontare le sfide del nuovo governo e spiega di essere a disposizione senza impuntature o pretese. Insomma sembra essere tornato il sereno nell'alleanza di centrodestra. "Non vedo l'ora che cominci il nuovo governo" dice Salvini che assicura di avere la sua squadra bene in mente. A questo proposito il leader del Carroccio spiega che se sarà chiesto alla Lega di occuparsi di Economia lui "sarà orgoglioso" e conferma il nome di Giorgetti: "è fuori discussione" precisa.