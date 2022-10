Elezione Fontana, Letta non si rassegna: "Sfregio che l'Italia non merita"

14 ottobre 2022 a

a

a

Enrico Letta non si rassegna. Dopo che il centrodestra ha eletto le due maggiori cariche dello Stato, affidando a La Russa e Fontana la presidenza del Senato e della Camera, i dem sprofondano nei loro tormenti.



Peggio di così nemmeno con l’immaginazione più sfrenata. L’Italia, non merita questo sfregio. #Fontana — Enrico Letta (@EnricoLetta) October 14, 2022

Il leader del Pd, ancora per poco, non si rassegna davanti alla realtà e sull'elezione di Fontana esprime un giudizio pesantissimo con un tweet: "Peggio di così nemmeno con l’immaginazione più sfrenata. L’Italia, non merita questo sfregio. #Fontana". Una dichiarazione in linea con quelle fatte questa mattina anche dalla dem Laura Boldrini e che va a braccetto con lo striscione apparso alla Camera prima della votazione, e subito rimosso, contro il nuovo presidente Lorenzo Fontana.