Berlusconi e gli appunti contro Meloni, La Russa: "Dica che è un fake"

Il clima nel centrodestra è incandescente. Le elezioni dei presidenti delle Camere hanno spaccato la coalizione e il timore adesso è che sia difficile partire. "Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che quella foto è fake, però deve dichiararlo lui non lo posso dire io". È l'appello del presidente del Senato Ignazio La Russa al Cav dopo il caso degli appunti del presidente di Forza Italia contro Giorgia Meloni. Prima ancora era esploso il giallo della lite tra il neo eletto a Palazzo Madama e il fondatore del centrodestra, ma un altro caso sarebbe esploso da lì a breve.

Durante la mattinata di votazioni che ieri ha portato all’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato, il leader di FI è stato immortalato mentre scriveva appunti su un foglietto. La foto (pubblicata da Repubblica) ha permesso di leggere tutto: una serie di critiche pesantissime a Giorgia Meloni: Un comportamento 1. supponente, 2. prepotente, 3. arrogante, 4. offensivo, 5. ridicolo. Nessuna disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d’accordo.

"Con Berlusconi non ci siamo sentiti" ha fatto sapere La Russa prima di chiedere al Cav di smentire definitivamente quegli appunti offensivi contro la leader in pectore. "Colgo l'occasione per assicurare che non mi ha rivolto nessuna parola ingiuriosa nei miei confronti, almeno quando ero presente. Non so quando me ne sono andato" ha aggiunto il presidente del Senato riferendosi allo scontro immortalato con il leader di FI in aula.