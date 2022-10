L'Aria che Tira, l'ira di Berlusconi in un biglietto segreto: "Giorgia Meloni è..."

14 ottobre 2022 a

L'ira di Silvio Berlusconi appuntata su un biglietto, È la testata La Repubblica a lanciare la notizia di un nuovo biglietto, dopo lo scoop di ieri di Mentana che ha letto in diretta gli appunti del Cav sul toto ministri, in cui ieri Berlusconi ha sfogato la sua rabbia dopo aver incassato il no a Ronzulli ministra e dopo il piccolo diverbio La Russa appena eletto presidente del Senato.



#intanto Silvio Berlusconi critica pesantemente il comportamento di Giorgia Meloni: il bigliettino nascosto https://t.co/bxmLS79w2B — La7 (@La7tv) October 14, 2022



Durante la puntata de L'Aria che Tira di venerdì 14 ottobre Myrta Merlino legge in diretta le parole scritte dal Cav: "Giorgia Meloni, un comportamento supponente, prepotente, arrogante, offensivo. Nessuna disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d'accordo". Berlusconi ha preso coscienza del fatto che la linea di Fratelli d'Italia è passata anche senza i suoi voti. Un bello smacco da digerire per il Cav.