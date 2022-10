Governo Meloni, due tecnici in squadra: ecco chi sono. Stretta sul Mef: "Incontro Crosetto-Giorgetti"

14 ottobre 2022 a

Sono giorni caldissimi per la composizione del governo di centrodestra dopo l’elezione dei presidenti di Camera e Senato, rispettivamente il leghista Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia. Ora il centrodestra punta a chiudere la partita sul governo con un avvicendarsi di riunioni. La casella del ministero dell'Economia è tra i nodi centrali da sciogliere: Giorgia Meloni ribadisce che prima dei nomi serve l’incarico, ma ieri sera, all’ennesima domanda ha risposto dicendo che Giancarlo Giorgetti "sarebbe un ottimo ministro" del Mef.

"Sta già preparando la legge di bilancio" scherza Matteo Salvini. "Io al Mef? Per ora vado a casa", dice lo stesso Giorgetti. Ma le quotazioni del leghista restano altissime, l’intesa per portarlo al Mef sarebbe possibile. A quanto si apprende, riporta Adnkronos, "potrebbe essere in agenda anche un incontro, che dovrebbe tenersi in serata, tra Guido Crosetto e lo stesso Giancarlo Giorgetti".

Ma quella dell'Economia non è l'unica "casella" del governo di cui si parla in queste ore. Durante Diario politico, lo speciale condotto da Enrico Mentana su La7, Paolo Celata rilancia le indiscrezioni delle ultime ore, ossia che i tecnici nella lista di governo saranno almeno due, agli Interni e alla Salute. A fare i nomi è il direttore di La7. Per il Viminale in pole position c'è sempre il prefetto Matteo Piantedosi, per la Salute si parla di Francesco Rocca, a capo della Croce rossa. Si vedrà. Tra il 19 e il 21 ottobre si dovrebbero compiere i vari passaggi istituzionali e l'incarico a Meloni di formare il governo potrebbe essere dato da Sergio Mattarella il 22 ottobre. Da allora al 24 dovrebbe esserci la squadra di governo.